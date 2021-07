Carlo Andrea Arba, Simone Erriu e Miriam Meloni. Sulla base delle candidature che hanno presentato e l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità e secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, con proprio decreto n. 214300/2021, per il Comune di Cagliari, il sindaco Paolo Truzzu ha designato loro rispettivamente quali presidente e componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Ctm Spa.

Nella seduta di oggi, venerdì 23 luglio 2021, l’Assemblea Ctm Spa, alla quale ha partecipato oltre a Paolo Truzzu nella doppia veste di sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana di Cagliari, anche Barbara Manca, con delega del sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia, ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che pertanto risulta così definito: