Dalla incredibile Metalla, città scomparsa della Sardegna ubicata nell’ultimo tratto della via Romana Tibulas Sulcis, sede della più antica città mineraria per eccellenza dell’isola, in un territorio in cui fino alla conclusione del secolo scorso le attività minerarie sono state le attività produttive primarie, nasce un progetto visionario per la riconversione industriale di un sito minerario dismesso in un Datacenter Green di ultima generazione, ad alta efficienza energetica, una “miniera digitale”: Digital Metalla.

Metalla è un sito archeologico che si trova a Sulci, o Sulcis, antica città fenicia e oggi un sito archeologico che sorge Sant’Antioco, sul versante nord dell’omonima isola.

Metalla è stato un centro minerario affidato a un procurator dove erano destinati i cristiani e gli schiavi condannati ai lavori forzati. Citato nelle fonti antiche, doveva ospitare un edificio termale con pavimenti mosaicati e un orologio pubblico. Vi passava l’ultimo tratto della via Tibulas Sulcis.

In un mondo in cui i dati e la loro protezione sono sempre più centrali nel sistema economico, in cui il consumo delle risorse ambientali è elemento strategico dello sviluppo del business, l’obiettivo di Digital Metalla è quello di convertire la miniera dall’essere al centro delle attività estrattive delle materie prime a un sito tecnologico per l’elaborazione, l’immagazzinamento e la protezione dei digital asset.

