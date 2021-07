Continuano le indagini della Sezione Antiterrorismo della DIGOS di Cagliari che ieri hanno portato ad altre sette denunce per i fatti verificatisi lo scorso martedì 20 luglio, in occasione della raccolta firme per la campagna referendaria sulla Giustizia organizzata dal partito della Lega.

Durante l’incontro, un gruppo di più di 20 persone, dopo aver proclamato attraverso dei megafoni il loro dissenso verso la campagna propagandistica, ha aggredito da prima i militanti lì presenti per poi distruggere completamente il gazebo.

Le indagini hanno portato all’individuazione di sette uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 60 anni ai quali sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato, lesioni personali, violenza privata, istigazione a delinquere e attentato contro i diritti politici del cittadino.

