Dopo cinque anni di pausa, domenica 1 agosto prende il via con partenza da Cagliari verso Villaspeciosa il tour ciclopoetico “BiciNuragica”, la rassegna poetica itinerante in bicicletta organizzata dell’Associazione Culturale L’Alambicco per immergersi in un viaggio culturale tra scrittura, voce, suoni, territorio, tradizioni e tanto sport.

Questa quinta edizione è dedicata alla memoria di Andrea Olla, professore, attivista e ambientalista sardo recentemente scomparso.

Andrea Olla aveva lottato con tutte le sue forze per la tutela del patrimonio ambientale e monumentale di Cagliari e soprattutto negli ultimi anni si è battuto per fare del capoluogo una città ecosostenibile, da percorrere in bici. È stato tra i fondatori dell’associazione Cagliari città ciclabile, oggi Fiab Cagliari.

Durante il giorno gli artisti si sposteranno in bici da una tappa all’altra e la sera propongono un originale reading tra parole e note in cui poeti, musicisti e artisti si affiancano al gruppo itinerante dei bicinuragici 2021.

Le tappe successive saranno a Monserrato (2 agosto), San Gavino Monreale (3 agosto), Assemini (4 agosto), Tratalias (5 agosto), Villacidro (6 agosto), Settimo San Pietro (7 agosto) e infine la chiusura a Cagliari (8 agosto).

La manifestazione è inserita tra le attività ecosostenibili ed è collocata tra le anteprime della VII edizione del Festival Premio Emilio Lussu, e gode del sostegno della Regione Sardegna e il patrocinio dei comuni coinvolti nel tour.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it