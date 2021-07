Crescono i prestiti degli Istituti di Credito isolani verso le imprese artigiane della Sardegna, ma cresce anche il costo dei finanziamenti. È ciò che emerge dal Focus “Trend dei prestiti alle imprese”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna che ha analizzato la situazione delle erogazioni tra la fine dello scorso anno e il primo trimestre del 2021, secondo i dati della Banca d’Italia.

L’analisi rivela come il credito alle imprese artigiane della Sardegna faccia segnare una importante inversione di tendenza. Dopo anni di ripetuti cali, infatti, migliorano le erogazioni degli Istituti isolani verso le piccole realtà produttive. Eppure con l’incremento dei finanziamenti crescono anche i costi. A livello generale, nel primo trimestre 2021, alle imprese produttrici in Sardegna è stato applicato un tasso annuale del 5,24%, equivalente a 175 punti base in più rispetto alla media nazionale. Per le PMI il tasso è schizzato al 9,33% con un gap di +504 punti base rispetto alla media.

“Questi dati sul credito verso le MPMI ci dicono come la Sardegna, in questo trimestre, da una parte abbia la quinta miglior performance italiana per le erogazioni e dall’altra abbia il secondo maggior costo dei finanziamenti per le piccole imprese – sottolinea la Presidente

Maria Amelia Lai – ciò ci preoccupa molto considerando come le piccole imprese chiedono fondi per investire e crescere. Per affrontare l’emergenza credito è fondamentale il ruolo dei Confidi Artigiani. Questi Consorzi hanno supportato le imprese e migliorato le loro condizioni di accesso al credito e prestato garanzie per centinaia di migliaia di euro. Per questo, ribadiamo come ci sia la necessità di rilanciare il loro ruolo. Come Confartigianato, chiederemo il loro rifinanziamento alla Regione continueremo a essere al fianco delle imprese, informandole e assistendole nelle scelte e nell’affrontare la relativa burocrazia”.

