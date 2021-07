Sarà l’architetto e urbanista milanese Stefano Boeri a studiare la riqualificazione di Piazza Matteotti e del fronte mare di via Roma. Questa mattina il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato in Municipio l’archistar che si è aggiudicato la gara per la progettazione del maquillage di piazza Matteotti e della fascia centrale di via Roma.

Boeri, in un primo scambio di idee e opinioni sulla città, ha detto di amare molto Cagliari (“Una città dove mi piacerebbe vivere”). Mentre in un post sul suo profilo facebook, Truzzu racconta di avere espresso all’architetto il desiderio che “Cagliari ritrovi il legame con il suo mare. Oggi, chiunque passi per via Roma e lungo la linea parallela allo specchio d’acqua, si trova un muro davanti – scrive il sindaco sul social network -. La Cagliari dell’immediato futuro dovrà essere sempre più verde, moderna, funzionale ma senza perdere quegli elementi che la rendono unica e diversa, con una sua identità ben precisa”.

