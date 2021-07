Un punto intermodale che accolga i mezzi che arrivano a Cagliari e un lungomare che unisca finalmente la Marina al porto, eliminando le ben ventiquattro corsie percorse quotidianamente dalle auto che attualmente separano la banchina dal centro storico. È questa l’idea del fronte mare cagliaritano nei pensieri del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che oggi ha incontrato l’archistar Stefano Boeri. L’architetto milanese dovrà occuparsi di progettare il restyling di piazza Matteotti e della fascia centrale di via Roma. Non è escluso un ritorno di fiamma del mitico tunnel, cavallo di battaglia di alcune precedenti amministrazioni comunali, in quanto il sottopassaggio è tuttora inserito nel piano regolatore comunale anche se non ha visto, negli anni, alcuna proposta concreta.

“Siamo aperti a tutte le soluzioni – spiega Truzzu in questa audio intervista – fortunatamente i progetti li fanno i professionisti e non i politici”.

Nelle intenzioni dell’amministrazione guidata da Truzzu ha un posto speciale la valorizzazione di tutti i punti di accesso dalla città al mare. Per questo il Comune è impegnato nella progettazione e negli interventi in tutta l’area che va da Bonaria alla pineta di Su Siccu, fino all’area fieristica e al padiglione Nervi.

Oltre che di urbanistica, in questa audio intervista a tutto campo con il sindaco Truzzu si parla anche di una mobilità più sostenibile e di una città più pulita. Perché se la nostra città è sporca, non è solo colpa dei cittadini incivili che non rispettano le regole, ma anche di un sistema di raccolta al di sotto degli standard.

