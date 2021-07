Tra le tante aziende messe in ginocchio dai roghi che hanno devastato l’Oristanese numerose operano nel fiorente settore dell’apicoltura. Un’apicoltura di qualità quella praticata in zona, spesso biologica, a cui dare un sostegno immediato e corale: per questo, dopo aver raccolto notizie sui danni subiti dagli apicoltori del territorio, Legambiente ha attivato una speciale edizione della campagna Save The Queen dedicata all’emergenza Sardegna.

“Le indelebili immagini degli incendi che in una manciata di ore hanno distrutto una tra le aree di maggiore pregio ambientale dell’Isola non possono lasciarci indifferenti – dichiara Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna – Abbiamo perciò ritenuto importante attivarci fin da subito per la rinascita della provincia di Oristano, partendo dal sostegno a quanti vivono e lavorano in quei territori e dalla ricostruzione della biodiversità, nella cui tutela, come ben sappiamo, le api giocano un ruolo fondamentale”.

Attraverso un apposito sito dedicato all’emergenza Sardegna, sarà dunque possibile fin da oggi sostenere gli apicoltori sardi: grazie ai fondi raccolti, Legambiente donerà arnie e sciami e sosterrà i progetti di rinascita delle attività danneggiate dagli incendi.

