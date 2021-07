Cresce la paura tra gli attori che hanno partecipato al Filming Italy che si è tenuto dal 21 al 25 luglio scorsi al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Il quotidiano La Repubblica ha riportato la notizia di un cluster che avrebbe contagiato un gran numero di ospiti della kermesse cinematografica, probabilmente dopo una festa che si sarebbe tenuta nel resort, a due passi dalle bianche spiagge di Santa Margherita.

Al festival – diretto da Tiziana Rocca con la direzione di Harvey Keitel e Claudia Gerini e presentato dalla “madrina” Elena Sofia Ricci – hanno partecipato tanti nomi illustri del cinema internazionale, tra cui Elizabeth Olsen, Heather Graham e Vanessa Hudgens. Tra gli attori italiani presenti, Sabrina Impacciatore, Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Giulia Bevilacqua, Maria Sole Tognazzi, Remo Girone e Daniele Pecci.

L’organizzazione dell’evento – che peraltro si è svolto interamente all’aperto – ha visto il rigoroso rispetto dei protocolli sanitari, studiati da un ospedale di Cagliari in collaborazione con lo Spallanzani di Roma.

Eppure, nei giorni scorsi – riporta il quotidiano diretto da Maurizio Molinari – uno degli ospiti, di cui non è stato divulgato il nome, è risultato positivo al tampone effettuato dalla Asl di Roma. In teoria a quel punto sarebbe stato necessario tracciare i suoi contatti per ricostruire l’eventuale rete dei contagi, ma malauguratamente l'”attore 0″ è irraggiungibile da alcuni giorni.

La mancata attivazione dei protocolli necessari in questi casi ha mandato in fibrillazione tutti i partecipanti al festival sardo e la situazione pare stia destando una enorme preoccupazione perché i contagi illustri sarebbero in aumento.

Sulla vicenda è comunque calato il massimo riserbo. L’unica attrice che ha rotto il silenzio è Sabrina Impacciatore che ha dichiarato di essere in attesa di un tampone perché qualche giorno fa è risultata positiva una persona del set del film che la vedeva impegnata. La Impacciatore ha comunque escluso qualsiasi legame con la sua partecipazione al festival di Forte Village.

L’organizzazione del Filming Italy

La stessa organizzatrice del Filming Italy Tiziana Rocca ha peraltro assicurato che la maggior parte degli attori presenti al festival aveva già ricevuto la seconda dose del vaccino (non Claudia Gerini, che ha spiegato ai media di avere molti timori per gli effetti del siero) e che tutti i partecipanti sono stati quotidianamente sottoposti al tampone durante la permanenza nell’isola.

Eppure, nonostante le precauzioni qualcosa è evidentemente andato storto. Tra i fumi e i calici del divertimento, probabilmente nel bel mezzo di una festa con caviale e champagne, il virus estivo è tornato a colpire, contagiando l’ignoto attore 0. Che poi ha pensato bene di eclissarsi e mandare nel panico i suoi illustri colleghi.

Intanto la Sardegna, immancabilmente come l’estate scorsa, rischia di essere nuovamente dipinta dai media nazionali come la regione delle sprezzanti feste vip dove il virus scorre liberamente insieme alle bollicine. Probabilmente, anche stavolta dopo essere stato importato rigorosamente dalla Penisola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it