Questa giovane cerbiatta si chiama Lussurzesa ed è diventata il simbolo del Montiferru, una terra segnata dalle fiamme ma che vuole resistere. La piccola cerbiatta è stata trovata a Santulussurgiu dai cacciatori che stanno battendo palmo a palmo le montagne percorse dai roghi alla ricerca di selvatici feriti. Era terrorizzata e stava in piedi, accanto al corpo senza vita della madre morta tra le fiamme. Ferita in modo gravissimo dal fuoco, aveva le zampe carbonizzate. Ma stava in piedi. Imperterrita. Fiera.

“Non sappiamo se questo miracolo divino potrà riprendersi , le sue lesioni sono drammatiche – scrivono i veterinari della Clinica Duemari che stanno tentando disperatamente di curare Lussurzesa -. E così la battezzeremo anche noi. Non sappiamo possiamo immaginare cosa devono aver visto e pianto quegli occhi. Non sappiamo se potrà sopravvivere, se accetterà il biberon, se se se. Ma combatteremo”.

