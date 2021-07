Incurante dei novax e no green pass che scendono in piazza senza mascherina per difendere la loro libertà di scelta, il virus continua a diffondersi in Sardegna. Sono 330 i nuovi casi di Covid registrati oggi nella nostra regione (ieri sono stati 308). Mentre con il decesso di un altro paziente, confermato dalla Asl di Carbonia, il numero totale delle vittime sarde sale a 1502.

Il comunicato diffuso questa sera dalle autorità sanitarie regionali conferma inoltre un aumento dei ricoverati di cinque unità (ora sono 75, ieri erano 70). I pazienti in terapia intensiva sono 13, con due ingressi registrati oggi. Aumentano infine anche le persone in isolamento domiciliare (+278).

In totale in Sardegna sono 62.051 i contagi dall’inizio dell’emergenza Covid mentre i pazienti guariti sono invece più di 55mila.