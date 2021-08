“Finalmente stanno tornando gli stranieri in Italia. Primi segnali incoraggianti. Continuiamo in questa direzione”. Ad affermarlo Marcello Cicalò, Direttore Operativo di Italian Hospitality Collection.

Un primo bilancio delle prenotazioni in corso evidenzia un ritorno dei turisti esteri dai diversi mercati e registra segnali molto positivi di ripresa a luglio con ottime previsioni anche per il mese di agosto.

Dati che riguardano anche la Sardegna. In uno dei più noti resort nella località balneare di Chia, infatti, è stata registrata una presenza di turisti stranieri del 30% con provenienza soprattutto da Svizzera, Germania, Francia, e ancora americani e nord europei da Svezia e Norvegia.

Non solo turisti esteri, però. Anche gli italiani stanno tornando alla normalità e a vivere con serenità la vacanza nell’Isola.

“Notiamo segnali positivi che ci fanno ben sperare – sostiene Marcello Cicalò -. La recente introduzione del Green Pass, a partire dal 6 agosto, rappresenta strategicamente un passo in avanti per il nostro settore, in quanto dovrebbe consentire a chi lo possiede di non doversi sottoporre a periodi di quarantena o a ulteriori tamponi all’arrivo nel luogo di destinazione, dando più tranquillità nel tornare a viaggiare anche dall’estero.

Ma è necessario che venga chiarito velocemente il suo utilizzo a livello nazionale ed europeo in quanto le recenti disposizioni lasciano ancora delle aree di incertezza. Siamo comunque fiduciosi che, una volta chiarite le sue dinamiche e applicazioni, il Green Pass potrà rappresentare un lascia passare per il ritorno alla normalità”.

