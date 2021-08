Contagi in lieve diminuzione in Sardegna dopo i picchi di oltre trecento casi al giorno registrati nei giorni scorsi. Ma sono in aumento i pazienti ricoverati e soprattutto quelli in isolamento domiciliare.

L’ultimo bollettino della Regione annuncia oggi 178 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1494 persone testate. Eppure aumentano i ricoveri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono diventati 19 (+ 2 rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati in area medica sono 77 ( +3 rispetto a ieri).

Ad oggi sono 5195 i casi di isolamento domiciliare (+75 rispetto a ieri).

Si registrano 2 decessi: 1 uomo di 54 anni, marittimo, sbarcato da una nave e 1 uomo di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it