La cantante cagliaritana Sara Fenza, accompagnata dal chitarrista Riccardo Mannai, esegue in esclusiva per Cagliaripad una versione di No potho reposare dedicata ai territori devastati dagli incendi.

Il grande classico della tradizione musicale sarda, reso famoso nel mondo dall’indimenticabile interpretazione di Andrea Parodi, è stato composto nel 1920 dal compositore Giuseppe Rachel sulle parole dell’omonima poesia scritta nel 1915 dall’avvocato sarulese Salvatore Sini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it