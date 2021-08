Il Crogiuolo: venerdì Manuela Perria racconta le sue “Storie da ridere”

Il prossimo appuntamento della rassegna estiva de Il Crogiuolo Il Giardino dei Gelsi si terrà il 6 agosto alle 21 a Cagliari a Casa Saddi (in via Toti 24): in programma sketch e brevi monologhi firmati da Stefano Benni, Paola Cortellesi e Franca Valeri