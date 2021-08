Il suo rito scaramantico è quello di entrare in palestra con il piede destro, per poi dare tutto in campo. Ci sarà anche la pallavolista olbiese Sara Desini tra le azzurre del Sitting Volley, vice campionesse europee, che parteciperanno per la prima volta ai Giochi Paralimpici di Tokyo, in programma dal 24 agosto al 5 settembre.

La Desini troverà le sue compagne di squadra giovedì 12 agosto a Roma, in vista della partenza per il Giappone prevista il 13 agosto.

La Nazionale femminile di Amauri Ribeiro si allenerà nella città di Sendai fino al 21 agosto: giorno in cui è fissato il trasferimento nel villaggio paralimpico di Tokyo.

