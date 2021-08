Ormai sappiamo tutto delle vacanze di Fedez e Chiara Ferragni in Sardegna. Conosciamo le sfumature pastello dei graziosi abitini della super influencer, sentiamo il pulsare impavido del cuore del temerario rapper, noto per le sue battaglie civili, quando si tuffa a bomba dal mega yacht. Sappiamo tutto anche dei loro bellissimi bambini e della loro Tata Rosalba (“non una semplice nanny ma una puericoltrice”).

L’intrepida vacanza dei Ferragnez, che da domenica scorsa sono approdati in pompa magna in Costa Smeralda alla stregua degli esponenti più altolocati delle dinastie reali, è rigorosamente documentata sui loro canali Instagram.

La rete pullula delle foto della famiglia irreale. Tutti insieme appassionatamente nell’aereo che li ha portati in terra sarda o nel sofà della modesta magione di Porto Cervo, che la stampa specializzata (in gossip) ci racconta misurare ben 650 metri quadrati e avere pavimenti in marmo. Magione, a quanto pare, locata dai due giovani vip per un modico prezzo d’affitto di 3500 euro a notte. Non solo. In questo tormentone di informazioni gossipare, sappiamo pure quanto i due giovani rampolli pagherebbero la Tata Rosalba.

Eppure, qualcuno – bene informato – sostiene che esista ancora la privacy.