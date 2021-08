La variante Delta sembra non voler mollare la presa, anzi. Soltanto nella giornata di ieri in Sardegna si contanto 522 nuovi contagi, 4 persone decedute e 6.000 positivi in isolamento. Il tasso di positività balza al 14,8%.

Il reparto di geriatria dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari è stato chiuso, e il personale è stato destinato all’apertura di un altro reparto Covid – il secondo – all’ospedale Binaghi, in cui 58 pazienti su 61 non sono vaccinati (il 95,1%).

Numeri che preoccupano il personale medico sanitario, primo fra tutto il direttore sanitario del polo ospedaliero del capoluogo sardo, Sergio Marracini.

Lo stesso ha confermato che in queste ore si sta predisponendo l’apertura di un terzo reparto Covid, questa volta al Santissima Trinità. Sarà un reparto di degenza ordinaria che dovrebbe riuscire ad ospitare altri 24 posti letto.

