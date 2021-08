Oggi in conferenza stampa, il premier Mario Draghi è stato interpellato riguardo un tema molto caldo nel Governo: il reddito di cittadinanza.

Non è ancora chiaro se la misura fortemente voluta – e ottenuta – dal Movimento 5 Stelle verrà rivista, come chiede il leader della Lega Matteo Salvini, oppure eliminata definitivamente, come invece chiede la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Il premier Draghi non si sbilancia sul da farsi, ma apre uno spiraglio: “È troppo presto per dire se verrà riformato – dichiara ai cronisti presenti durante la conferenza stampa – ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”.

La Sardegna è tra le prime dieci regioni in Italia ad aver usufruito del reddito di cittadinanza nel primo semestre 2021.

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio del Reddito e Pensione di Cittadinanza, sono stati 60.979 i nuclei familiari ad aver beneficiato di almeno una mensilità del reddito di cittadinanza (55.238) e della pensione di cittadinanza (5.741).

Le persone che hanno usufruito del sussidio, nello stesso arco di tempo, sono 120.248 con un importo medio mensile di 517,20 euro.

Da ultimo, secondo i dati dell’Osservatorio, 26.491 famiglie, pari al 3,3% del totale, hanno richiesto uno dei due aiuti: 9.494 in Provincia di Cagliari, 22.68 nel Sulcis-Iglesiente, 1.349 nel Medio Campidano, 2.191 nel Nuorese, 697 in Ogliastra, 2.208 in Gallura, 2.137 nell’Oristanese e 6.147 nel Sassarese.

