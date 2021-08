“Abbiamo espresso alla direzione aziendale del Teatro Lirico forte insoddisfazione e contrarietà alla nuova pianta organica approvata dal Consiglio di Indirizzo”: così la Slc Cgil regionale, che sottolinea il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente per le rappresentanze dei lavoratori.

Nei diversi incontri svolti infatti, la Slc Cgil ha sollecitato la predisposizione di una dotazione organica che guardasse alla prospettiva e consentisse il rilancio del Teatro attraverso i necessari investimenti in risorse e progressioni di carriera, con un’adeguata programmazione, a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario.

Secondo il sindacato infatti, servono progettualità e una visione a lungo termine che vada oltre l’emergenza che stiamo vivendo, perché più si investe e più la Fondazione cresce, anche in termini di finanziamenti pubblici.

La Slc aveva già chiesto di integrare il personale di alcuni reparti (in particolare quello tecnico e amministrativo) che hanno dotazioni organiche così esigue da non garantire le attività e la sicurezza di pubblico e lavoratori.

Oltre a questo, nel confronto è emerso il tema del mancato adeguamento dei livelli di inquadramento previsti dal contratto e del riconoscimento per le mansioni effettivamente svolte, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi.

A questo proposito, la Slc considera del tutto negativo che la Direzione del Teatro non abbia tenuto in considerazione, nell’elaborazione della pianta organica, le sentenze di stabilizzazione che stanno arrivando e continueranno ad arrivare e che finalmente daranno ai lavoratori una risposta che la loro azienda ha inutilmente negato e continua a negare.

Per tutte queste ragioni la Slc Cgil esprime insoddisfazione e anche grande preoccupazione per le sorti di un Teatro che rischia di subire un arresto in termini di crescita e sviluppo, anche rispetto alle altre Fondazioni d’Italia che stanno discutendo di dotazioni organiche con numeri molto più elevati rispetto alla Fondazione di Cagliari.

