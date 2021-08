Ritorna sul palcoscenico a Cagliari un’interprete molto cara a Il crogiuolo, ospite della sua stagione estiva Il Giardino dei Gelsi a Casa Saddi (in via Toti 24): l’attrice, regista, e cantante Gisella Vacca, che con Nicola Meloni al pianoforte, sarà in scena venerdì alle 21 con il recital poetico- musicale dedicato al sud del mondo Identità negate.

I testi su cui si basa lo spettacolo sono di Alda Merini, Consuelo Velázquez, Antonio Sini, Manlio Massole, Mikis Theodorakis, Mariana Yonusg Blanco, Atahualpa Yupanqui, Fatos Arapi. E ancora, compaiono pagine di opere firmate da Margherita Guidacci, Vivian Lamarque, Minerva Salado, ma anche da Emily Dickinson, Mahmoud Darwish, Mariangela Gualtieri, A. Ramírez, F. Luna, Lao Tzu, Bertolt Brecht, Primo Levi e Koma.

“Il sud del mondo ha casa in tutti i punti cardinali: dietro la porta delle nostre case, nei manicomi, dove persino i poeti sono stati imprigionati – spiega Gisella Vacca nelle note di sala dello spettacolo – Il sud ha casa tra i lavoratori disperati, che oggi come ieri vedono negati identità, diritti e dignità. Il sud è la guerra, la lotta per la libertà, per il riconoscimento di identità collettive; la guerra e le piccole vittime scomposte in brandelli, la guerra e le sue vedove bianche, che ricamano un’attesa senza fine. il sud sono le donne scudi umani alla follia del potere; sono le rose non sbocciate delle esistenze senza nome. La musica, lieve come un fuscello, passa sul sale delle ferite, mitigando il dolore dell’anima. la musica e la poesia, che parlano lingue sorelle, nutrono l’anima della collettività. Il riscatto di un popolo passa anche attraverso parole e note, che gridano al mondo la sua rabbia e cullano le sue notti, restituendogli dignità e sostenendo la sua lotta”.

