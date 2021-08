A Cagliari, nel mese di luglio 2021, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,6%, in aumento rispetto al mese precedente in cui si è avuta una variazione del +0,2%.

Secondo quanto riportato dal Servizio Smart City e Innovazione Tecnologica Ufficio Statistica e Censimenti del Comune di Cagliari, l’indice tendenziale registra una variazione del +1,9%, risultando così in aumento anche esso rispetto alla variazione del +1,5% che si è avuta nel mese di giugno.

In particolare, i settori che registrano una maggiore variazione in positivo sono: Servizi ricettivi e di ristorazione (+2,5%), Trasporti (+2,0%), Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,5%), Bevande alcoliche e tabacchi (+0,4%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,4%), Altri beni e servizi (+0,3%). Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,2%), Servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%).

