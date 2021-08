Qualche giorno fa il Comune di Cagliari ha effettuato un intervento di pulizia straordinaria in piazza del Carmine per rimuovere lo sporco dovuto alla caduta delle bacche, che in questi giorni ha causato criticità igieniche e di incolumità. Ora lo stesso intervento è auspicabile anche nel Terrapieno cagliaritano, passeggiata panoramica che soprattutto in questo agosto afoso, potrebbe essere meta di molti cagliaritani e turisti ansiosi di una boccata d’aria. Passeggiata che versa attualmente in uno stato di completo abbandono più volte denunciato dai cittadini cagliaritani.

“Che tristezza vedere il Terrapieno ridotto così, con il pavimento sporco, in alcune parti sconnesso, coperto di aghi di pino che potrebbero facilmente provocare pericolosi scivoloni, con la recinzione imbrattata, mancante in alcuni tratti – scrive Lorenzo Spanedda che posta alcune foto eloquenti sulla pagina facebook Parliamo di Cagliari -. Non potevano mancare, naturalmente, i monopattini lasciati dove capita e i rifiuti abbandonati.

Quando l’intervento straordinario del Comune?

