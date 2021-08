Riapre domani il Mercato civico di Sant’Elia. La struttura era stata chiusa lo scorso 5 agosto dopo l’accertamento di un caso sicuro di positività al Covid per permettere le operazioni di sanificazione e la conclusione delle indagini epidemiologiche fra tutti gli operatori. Da domani – in base ad un’ordinanza del Vice Sindaco Giorgio Angius – l’accesso al mercato sarà consentito a tutti gli operatori che abbiano ottenuto un tampone negativo in entrambi gli screening fino ad oggi effettuati.

L’ordinanza ha stabilito inoltre che gli operatori, in ogni caso, debbano completare l’indagine epidemiologica con la partecipazione al terzo screening, programmato per il giorno 15 agosto dalla competente ATS. L’accesso al mercato sarà interdetto agli operatori che, essendo soggetti alla terza indagine epidemiologica, non vi dovessero partecipare. Detti operatori potranno essere riammessi al mercato solo a seguito di un ulteriore tampone con esito negativo realizzato successivamente al 15 agosto presso le competenti strutture sanitarie.

