Dario Giagoni, consigliere regionale della Lega Salvini Sardegna, presenta una nuova proposta di legge: l’ippoterapia ad uso terapeutico.

“Montare a cavallo è un’attività che sin dall’antichità è stata esercitata anche per contrastare alcune patologie e stati di malessere. Un legame forte quello tra uomo e cavallo che non si è mai estinto ma si è arricchito e talvolta fortificato nel tempo”, sostiene Giagoni.

“Con la nostra proposta di legge – prosegue il consigliere leghista – intendiamo riaffermare la netta differenza che sussiste tra tale attività e la semplice attività ludico-ricreativa. Una forma di estremo contatto tra un animale che ha una sensibilità unica e particolare e le persone che trovano in questi momenti benessere non solo fisico ma anche umano ed emozionale”.

L’ ippoterapia è stata introdotta in Italia nel 1975 dalla dottoressa belga Danièle Nicolas Citterio, che ha contribuito all’uso terapeutico del cavallo attraverso l’opera dell’Associazione Nazionale Italiana per la Riabilitazione Equestre (ANIRE).

“Riteniamo che sia indispensabile – continua Giagoni -, ora come ora, incentivare tale nobilissima e preziosa attività, non solo attraverso il suo riconoscimento formale e normativo, ma anche attraverso la collaborazione tra le varie istituzioni che hanno il compito di formare operatori in grado di gestire ogni casistica provvedendo come Regione a finanziare progetti validi ad esso collegati.

La proposta legislativa – conclude Giagoni -, composta da dieci articoli totali, riconosce finalmente ampio spazio alla riabilitazione prevedendo la costituzione di un’apposita commissione paritetica composta da professionisti con funzioni consultive”.

