“Canteremo fino a toccarci l’anima”, scrive in un tweet Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020. Promessa che verrà mantenuta dal cantautore tarantino sabato sera, 14 agosto, sul palco del festival musicale che si terrà al Parco dei suoni di Riola Sardo.

Testi autobiografici all’altezza dei migliori cantautori italiani degli anni ‘60-‘70 con sonorità pop-rock fuori schema, interpretate nota dopo nota dalla sua band.

Ad accompagnarlo sul palco, Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e ottoni.

Dall’uscita del suo debut album “E forse sono pazzo” (2013, La Narcisse) prodotto da Daniele Tortora (record producer degli Afterhours) sono passati soli otto anni. In questo brevissimo arco di tempo Diodato, artista dai mille interessi, è riuscito a distinguersi per il suo grande talento raggiungendo la vetta delle classifiche nazionali e internazionali, nonché vincendo prestigiosi premi nei settori musicale e cinematografico.

La strada verso la popolarità si apre nel 2014 quando, calcando per la prima volta il palco al fianco di Roy Paci con l’interpretazione della canzone “Babilonia”, si classifica al secondo posto nella competizione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Lo stesso Festival che, come riconoscimento dell’esperienza maturatacon la realizzazione deidischi “A ritrovar bellezza” (2014) e “Cosa siamo diventati” (2017, Carosello Records), lo dichiara vincitore assoluto nell’edizione del 2020 con il brano “Fai Rumore”. Un successo dovuto e ampiamente riconosciuto dal pubblico, dalla critica e dalla sala stampa con l’assegnazione dei premi Mia Martini e Lucio Dalla.

Lo stop imposto al settore musicale dalla pandemia non ha per nulla smorzato lo spirito intraprendente dell’artista. Alla faccia delle avversità si è dato da fare per realizzare il suo quarto album “Che vita è Meravigliosa”, pubblicato dalla Carosello Records il 20 novembre 2021 e premiato con il David di Donatello come migliore canzone originale scelta da Ferzan Özpetek per il suo film “La Dea Fortuna” (2020) e con i premi Nastri D’argento (2020) e Ciak D’Oro del pubblico (2020).

