Sono stati vandalizzati alcuni cartelloni pubblicitari realizzati dalla Regione Sardegna per sensibilizzare i cittadini alla campagna vaccinale.

In viale Monastir, viale Elmas, via Peretti e via Carpaccio a Cagliari alcuni ignoti, presumibilmente no vax, sono riusciti a imbrattare i pannelli, alcuni amche posizionati particolarmente in alto, con scritte in vernice. In una si legge la scritta “Sardi e ricattati”.