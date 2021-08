Tragico Ferragosto a Cagliari: un uomo alla guida del suo scooter è uscito di strada al Poetto finendo contro una pietra al bordo di via Lungosaline. L’impatto è stato violentissimo: per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il conducente viaggiava verso Cagliari e poco prima dell’ospedale Marino ha perso il controllo dello scooter superando lo spartitraffico centrale e finendo a bordo strada nell’altro lato della carreggiata. Lo schianto contro un masso è stato fatale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it