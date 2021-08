Partirà stamattina alle 11 a Calasetta la prima Rifiuthlon in Sardegna, una caccia a premi di microplastiche. In programma presso la Spiaggia Grande, la Rifiuthlon è organizzata dalla Commissione Nazionale Ambiente di AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) in collaborazione con l’Hotel Stella del Sud ed il Beach bar Cala Shardana di Calasetta (CI) e con il Windsurfing Club Sa Barra.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di educazione ambientale che si rafforza durante la stagione estiva: si tratta di una serie di eventi a carattere educativo che coinvolgono cittadini e ospiti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche di natura ambientale.

“Per questo è molto importante partecipare, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni – commenta Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS – come sempre tanto divertimento ma anche un momento esperienziale per i più piccoli …. e non solo. Empowerment, accrescimento della coscienza critica, questo il nostro obiettivo, lo ribadiamo sempre. Una goccia dopo l’altra, con partners che ci credono e sostengono il progetto».

L’iniziativa prenderà il via alle 11 con ritrovo presso il beach bar Cala Shardana. L’organizzazione distribuirà delle pinze che consentono di raccogliere agevolmente cartacce e mozziconi senza l’utilizzo diretto delle mani. Insieme si batterà la spiaggia, raccogliendo i piccoli rifiuti in plastica definiti ‘microplastiche’.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it