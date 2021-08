Il trekking per arrivare alla cascata, il sole che tramonta e poi la notte e le sue luci, le piscine illuminate e il concerto di due grandi artisti di fama internazionale. Il Comune di Seulo punta sull’abbinamento tra musica e natura per promuovere il territorio e in particolare la cascata di Sa Stiddiosa, sito cult per gli amanti del trekking.

“Sa Stiddiosa, trekking musica e paesaggio” si terrà il prossimo 28 agosto per tutta la giornata e vedrà – a partire dalle 20 – l’esibizione di due musicisti di fama internazionale, Daniele di Bonaventura e Marcello Peghin, che si esibiranno in una performance unica, ambientata e contestualizzata alle bellezze del posto.

“Il 28 agosto si rinnova la magia sul Flumendosa – spiega Enrico Murgia, sindaco di Seulo –: si ripete così il trinomio musica, trekking e paesaggio. Il fiume fa da collante all’intero evento, che è dedicato a chi ama la natura, camminare e ascoltare buona musica. Faremo conoscere ai visitatori un luogo reso ancora più magico dalle note dei due musicisti Peghin e Di Bonaventura. Questo è il nostro modo di promuovere il territorio e, in questo caso, il sito in particolare. Abbiamo necessità che vengano a trovarci sempre più persone amanti del fiume e appassionate della natura: per un turismo di qualità e non mordi e fuggi”.

L’evento è organizzato da Ecomuseo Flumendosa Seulo, Gabriele Doppiu Photographer, Comune di Seulo, e la partecipazione e il supporto della Associazione culturale Su Scusorgiu Onlus e Soccorso Alpino.

L’appuntamento è al Punto informazioni località Pisanusu (Seulo) per la partenza del trekking di discesa libero verso Sa Stiddiosa. I partecipanti potranno accedere liberamente in qualsiasi orario alla cascata, a partire dalle 9 fino alle 19,30. Una volta arrivati, avranno la possibilità di fare il bagno e godere della bellezza del sito. Nel punto di partenza e durante il percorso, in caso di necessità, saranno presenti le guide.

I musicisti Daniele di Bonaventura (Bandoneon) e Marcello Peghin (chitarra 10 corde) suoneranno al tramonto e in attesa dell’arrivo della notte, così i partecipanti potranno ammirare la cascata e la piscina illuminate con suggestive luci led, accompagnati dalle note musicali dei due maestri. Il pubblico potrà sostare e sedersi sulle rive del fiume e nelle rocce circostanti.

Infine, dopo le 21 (21.15 / 21.30) è previsto il trekking di risalita dalla cascata di Sa Stiddiosa. La lunghezza totale del tracciato è di circa 3.2 km (800 metri con un dislivello di circa 150 metri) (2,5km su strada carrabile con dislivello di circa 150 metri) che si percorrono in circa 70 minuti. Ai partecipanti verrà fornita in comodato d’uso una torcia frontale (per chi non l’avesse di proprietà, con cauzione alla partenza del trekking), e saranno accompagnati da una guida per la risalita notturna, pertanto la partenza del trekking potrà avvenire dopo la fine del concerto, salvo motivazione a carattere d’urgenza.

Il costo a persona per l’evento – che prevede l’accesso in cascata e il concerto e il noleggio torcia – è di 35 euro per gli adulti, gratuito per i bambini da 0 a 6 anni, e 15 euro per i bambini dai 7 ai 14 anni. A conferma e validazione del biglietto verrà inviata una mail di avvenuta ricezione del pagamento che andrà stampata e consegnata in biglietteria presso l’ingresso del sito. L’evento sarà a numero chiuso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it