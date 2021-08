Debutta a Cagliari una nuova produzione de Il crogiuolo sulla vita e alcuni degli scritti più celebri di Grazia Deledda, a 150 anni dalla nascita dell’illustre scrittrice nuorese. La cornice, per la prima assoluta dello spettacolo Seusu cannas e sa sotti esti su entu, venerdì (20 agosto), è quella di Casa Saddi (in via Toti 24), alla stagione estiva Il Giardino dei Gelsi. Sipario aperto alle 21.

Scritto da Rita Atzeri, lo spettacolo vede sul palcoscenico l’attrice Daniela Musio e due decani del teatro isolano come Cesare Saliu e Isella Orchis. Il trio di attori è accompagnato all’arpa da Chiara Vittone.

Il recital in lingua sardo campidanese propone un viaggio conoscitivo attraverso la biografia di Grazia Deledda ed alcune delle sue principali opere letterarie: Canne al vento e Cenere.

Dell’opera letteraria della scrittrice sono messi in evidenza gli aspetti contemporanei relativi alla sua sensibilità ambientalista, il tema del viaggio e, infine, il tema del rapporto tra tradizione e modernità.

