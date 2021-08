In preda all’ira ha tentato di dare una testata al poliziotto che cercava di sedare una lite scoppiata in un chiosco del Poetto per un motivo molto futile: una consumazione non gradita. Un uomo di 29 anni, noto per i suoi numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato ieri dai “Falchi” della Polizia di Stato, in pattugliamento nella zona del Poetto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori erano intervenuti perché all’interno di un chiosco era scoppiata una lite animata da due uomini a causa di una consumazione non gradita. Il 29 enne, insieme a un amico, con un atteggiamento aggressivo (urla e minacce) nei confronti dei presenti è stato invitato dai poliziotti a calmarsi e successivamente ad allontanarsi. Per tutta risposta si è scagliato contro gli stessi, tentando di colpirne uno con una testata.

L’immediata reazione degli agenti è servita a mettere l’uomo in condizione di non nuocere.

Riportata la calma tra i presenti, l’uomo sempre in preda ad un impeto di ira, ha continuato ad inveire ed urlare per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida fissata per questa mattina.

