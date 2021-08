La sua musica affonda le sue radici nell’hip hop, ma progressivamente si sta trasformando in qualcosa di totalmente diverso.

Rkomi, giovane rapper milanese, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, è uno dei talenti più convincenti della scena rap e cantautorale italiana e nella serata di venerdì arriva ad Alghero con un concerto da subito sold out.

Nelle prossime ore, grazie alle nuove disposizioni arrivate dallo staff, è prevista una riapertura della vendita di biglietti che consentirà a molti dei fan di assistere al live organizzato in collaborazione con Insula Events e Fondazione Alghero.

Nato e cresciuto nei quartieri popolari di Calvairate a Milano, Rkomi si affaccia sulla scena nel 2014 con “Calvairate MixTape”, un EP che racchiude in sette brani, scritti insieme agli amici e rapper Tedua e Izi, il racconto della vita nella periferia milanese.

Nel 2016 pubblica l’Ep debutto “Dasein Sollen”, un progetto indipendente che attira fin da subito l’attenzione del pubblico e della critica. I riconoscimenti arrivano senza troppe attese: se con “Aeroplanini di Carta” vince il disco di platino, viene ulteriormente premiato un anno dopo con la sottoscrizione del contratto con l’etichetta Roccia Musica di Shablo e Marracash.

Con “Io in terra” (Thaurus – Universal – 2017), si aggiudica in poche settimane il disco d’oro e quello di platino per il brano “Apnea” featuring Marracash e Noyz Narcos.

Nell’aprile 2021 pubblica l’album “Taxi Driver“ con Islanda Record, che diventa disco d’oro dopo un solo mese dalla sua uscita. Il titolo spiega molto bene il concept del progetto: come un tassista Rkomi accompagna ciascuno dei suoi compagni di viaggio verso la propria destinazione, entra nelle loro storie e nel loro mondo senza mai perdere la propria identità.

Il singolo estratto “Ho spento il cielo” con Tommaso Paradiso, è un ottimo esempio di come le liriche introspettive ed eteree dell’artista milanese possano sposarsi perfettamente con le melodie pulite e testi di grande potenza espressiva.

Tra le altre collaborazioni si ricordano quelle con gli artisti Sfera Ebbasta, Chiello_FSK, Ernia, il produttore Dardust, Gazzelle, Ariete, Irama, Gaia, artiste emergenti come Roshelle e esordienti quasi assoluti come Tommy Dali.

Tutti i concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in materia di spettacoli e musica dal vivo. Sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli eventi comodamente da casa sulla piattaforma di biglietteria online Sardinia Ticket, oppure recarsi presso i diversi punti vendita del circuito Box Office.

