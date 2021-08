Alberto ha 16 anni, fisico secco e magliettina nera. Si vuole vaccinare, nella speranza che il prossimo anno scolastico, in terza al liceo Dettori di Cagliari, sia più sereno del precedente. È andato alla Fiera con il padre senza la prenotazione, dopo aver sentito alla televisione gli appelli del commissario straordinario Francesco Figliuolo e le dichiarazioni dei rappresentanti della Regione Sardegna. In realtà la prenotazione ci sarebbe, ma è per il 23 agosto e in quel periodo la sua famiglia deve andare in vacanza. “Non è possibile”, gli dice, gentilissima, la guardia giurata al cancello dell’hub della Fiera di Cagliari, “forse domani si sblocca qualcosa, ma per ora, anche se è stato annunciato, i ragazzi senza prenotazione non possono ancora fare il vaccino”.

Sì perché, nonostante la richiesta del Commissario straordinario Francesco Figliuolo e l’annuncio dei giorni scorsi, manca ancora il via libera per la vaccinazione di massa dei minorenni tra i 12 e i 18 anni in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.

L’hub cagliaritano non è ancora materialmente pronto ad accogliere i ragazzi, che dovranno essere rigorosamente accompagnati dai genitori. Anche perché, dopo l’istituzione dell’obbligo del green pass, lo scorso 6 agosto, l’hub fieristico cagliaritano è stato letteralmente preso d’assalto dai ritardatari che, per non precludersi la vita sociale, hanno deciso all’ultimo momento di sottoporsi alla vaccinazione.

L’accesso in massa ai minorenni e ai genitori rischierebbe dunque di congestionare l’attività degli hub che già stanno lavorando a pieno ritmo. Non si erano infatti viste le lunghe file di questa prima parte di agosto. Ai numerosi ragazzi che, come Alberto, sono giunti alla Fiera accompagnati, dai genitori è stato detto di aspettare la comunicazione ufficiale da parte dell’Ats. Comunicazione che potrebbe comunque arrivare nelle prossime ore.

Eppure il tempo stringe e l’apertura dell’anno scolastico incombe. Ecco perché il 25 e il 29 agosto sono in programma due open night dedicati esclusivamente ai minorenni, con i cancelli della Fiera aperti fino alla una del mattino.

