Perché ci sono più morti oggi, ad agosto 2021, con oltre il 60 per cento della popolazione vaccinata e il Green Pass attivo, che non nello stesso mese del 2020, quando eravamo senza vaccini e certificazione verde, e visto che è stato detto che le Delta è più contagiosa ma meno letale?

La domanda è legittima e merita una risposta.

La evidenze scientifiche e i dati statistici che stanno emergendo con la nuova variante stanno dimostrando che la Delta è non solo più contagiosa ma anche più letale. D’altronde era prevedibile che se un virus è più veloce come tempo di incubazione, potesse essere anche più aggressivo. Di solito funziona così.

I dati sui decessi in ospedale, anche in Sardegna, stanno dimostrando questo e i vaccini aiutano perché i decessi non stanno riguardando soggetti vaccinati ma persone non vaccinate.

Per quando riguarda il parallelo tra agosto 2020 e agosto 2021 è un confronto che non ha senso fare. L’anno scorso ad agosto avevamo una circolazione bassissima del virus perché venivamo fuori da un lockdown duro e perché i cittadini, anche in estate avevano più paura.

Quest’anno le persone sono stanche e hanno abbandonato le precauzioni elementari come distanziamento e mascherine. La circolazione poi viene da 18 mesi in cui i soggetti interessati si sono decuplicati: più circola e più salgono morti. Che, è necessario ripeterlo, sono tutti non vaccinati. Se lo fossero avrebbero ragione coloro che fanno questo tipo di analisi.

Il vero confronto si deve fare tra ottobre 2020 e agosto 2021. Entrambi i periodi arrivano dopo l’abbandono delle restrizioni, più o meno nello stesso lasso di tempo.

