Calabria e Sardegna messe insieme non raggiungono la singola Provincia di Trento. Il dato indice di scarsa modernizzazione industriale. Intanto il Mise accelera sulla riforma della proprietà industriale. Si è conclusa la prima fase del percorso di riforma della proprietà industriale così come delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina 30 milioni di euro per l’attuazione della strategia 2021-2023.

Al termine della consultazione pubblica, avviata lo scorso 29 aprile, sono risultati 55 i contributi inviati al Ministero dello Sviluppo economico da imprese, associazioni, università, professionisti, cittadini e altre amministrazioni.

L’obiettivo principale della riforma, promossa dal Ministro Giancarlo Giorgetti, è quello di favorire un moderno sistema di protezione e valorizzazione della proprietà industriale, che consenta al Paese di puntare sugli investimenti in conoscenza e tecnologie innovative.

