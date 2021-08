Guida in stato d’ebbrezza ad Anversa: patente ritirata a Nainggolan

Guida in stato d’ebbrezza ad Anversa: patente ritirata a Nainggolan

Revocata per quindici giorni la licenza di guida per l'ex Cagliari. Appena rientrato in Belgio, è stato intercettato dalla polizia nella notte tra sabato e domenica