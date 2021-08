Open night alla Fiera di Cagliari il 31 agosto: vaccini agli adolescenti e ai ragazzi e ragazze sino a mezzanotte con dj set. È l’iniziativa avviata da ATS Sardegna per consentire ai più giovani di riprendere le attività scolastiche e universitarie, oltre che sportive e ludiche con spensieratezza ed entusiasmo, per un ritorno alla vita in assoluta sicurezza.

Questa volta l’accesso è senza alcuna prenotazione: tutti coloro che rientrano nella fascia di età tra i 12 e i 35 anni possono presentarsi spontaneamente, senza alcun bisogno di registrarsi nella piattaforma di Poste Italiane, dalle ore 20 alle ore 24.

“Abbiamo scelto una fascia oraria in cui i ragazzi escono più facilmente, la sera, dopo magari aver fatto attività sportiva o essere stati al mare con gli amici – spiega Maurizio Marcias, responsabile dell’hub vaccinale della Fiera di Cagliari -. Per rendere più accattivante l’appuntamento con il vaccino abbiamo deciso di chiamare un dj: non sarà un concerto, ma una open night con dj set perché vorremmo che questa giornata fosse ricordata come un momento piacevole dell’estate”.

“Potranno venire anche turisti che devono eseguire la seconda dose, se presenti in Sardegna da almeno 14 giorni, accedendo liberamente all’HUB secondo quanto previsto dalle linee guida regionali – specifica il Commissario straordinario di ARES-ATS Massimo Temussi -. In questo modo potremo garantire anche ai turisti un rientro in sicurezza nelle loro Regioni di residenza”.

È bene ricordare che si accede all’hub con tessera sanitaria e documento di identità. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore/rappresentante legale con modulo di consenso scaricabile dalla home page del sito www.aslcagliari.it preventivamente compilato nelle parti di competenza e copia della carta di identità.

L’accesso libero, senza prenotazione, è esteso anche agli over60 e agli operatori scolastici e sanitari non ancora vaccinati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it