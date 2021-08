Una rievocazione storica in grande stile del periodo giudicale per scoprire i grandi personaggi che hanno segnato la storia sarda, da Mariano IV ad Eleonora d’Arborea. E poi botteghe, cibi, mostre, sfilate e tornei di tiro con l’arco per rivivere le atmosfere di 600 anni fa. Ha preso il via ieri a San Gavino Monreale un’intera settimana dedicata al medioevo e all’affascinante epopea dei giudicati sardi. Un pubblico numeroso e variegato, con tanti giovani ha contribuito a rendere vivo e pulsante il quartiere medioevale allestito nella centrale Area Civis ed ha seguito lo spettacolo di Gianluca Medas su Mariano IV.

Fino a sabato 28 agosto, a pochi passi dalla centralissima Piazza Marconi, nei suggestivi spazi di Casa Mereu/Civis prenderà vita un piccolo villaggio medioevale. Qui i turisti potranno rivivere tutti i giorni (dalle 9 alle 20) le emozioni e conoscere i risvolti di un periodo della storia sarda che meriterebbe un palcoscenico sicuramente più duraturo e continuo.

“L’ idea della settimana medioevale – spiega Giorgio Olla, che presidente dell’Associazione Compagnia Medievale Monreale – nasce e matura dal fascino che l’enigma della tomba di Eleonora d’Arborea ha sempre suscitato a San Gavino Monreale. Secondo le storie popolari la giudicessa fu sepolta nella cripta della chiesetta di San Gavino Martire, conosciuta tra gli studiosi, per l’appunto, come il Pantheon degli Arborea”.

La manifestazione, dal titolo Rievocazione Storica con Narrazione e torneo LAM di Tiro con l’Arco Storico è organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo in collaborazione con l’Associazione Figli D’arte Medas e la Compagnia Medievale Monreale e promossa e sostenuta dal Comune di San Gavino Monreale si articola su cinque differenti giornate.

Il 23, il 24, il 26 e il 28 agosto, nella centrale area Civis con inizio alle 21, il poliedrico attore Gianluca Medas guiderà curiosi e appassionati a scoprire i segreti dei grandi personaggi della storia sarda. Mariano IV (lunedì 23 agosto), Ugone III (martedì 24 agosto), Eleonora D’Arborea (giovedì 26 agosto).

Questo “antipasto” accompagnerà il pubblico verso la serata finale di sabato 28 agosto, quando è in programma Medioevalia, gli abiti e la storia, sfilata in costume in abbigliamento medievale con la partecipazione della giovane Arianna Panarese, seconda classificata a Miss Italia Sardegna 2020.

“La prima giornata si è conclusa con un primo piccolo successo”, racconta l’assessore al turismo e ai grandi eventi del Comune di San Gavino, Nicola Ennas. “Dopo i lunghi mesi del Covid, come amministratore comunale considero il fatto di riprendere a vivere la socialità in uno spazio pubblico come quello del CIVIS (l’accesso agli spettacoli è vincolato al possesso del Green Pass, gli spettatori devono indossare correttamente la mascherina e mantenere un adeguato distanziamento) un traguardo da cui ripartire verso nuovi obiettivi da condividere con la comunità”.

Al termine della settimana, domenica 29 agosto, San Gavino sarà il teatro di un appuntamento sportivo di caratura nazionale. L’evento sportivo Torneo LAM di tiro con l’Arco Storico in programma dalle 8 alle 14,30 nell’area dei campi sportivi di Santa Teresa, fronte ospedale, vedrà la partecipazione di numerosi arcieri provenienti dalla penisola e dalla Sardegna, oltre che dei principali gruppi sardi di rievocazione storica.

