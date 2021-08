Sono 173 gli operatori sanitari sardi – tra medici, infermieri e Oss – che lo scorso 18 agosto hanno presentato ricorso al Tar Sardegna contro l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-cov-2 (Covid 19). Lo riporta l’agenzia Nova.

Gli operatori sanitari – difesi dall’avvocato Daniele Granara del Foro di Genova che segue i ricorsi in numerose regioni italiane – hanno chiesto anche un risarcimento dei danni. La prima udienza sarà presumibilmente fissata per metà settembre

Nell’isola sono oltre 500 i sanitari per i quali l’Ats ha avviato l’iter per la sospensione dal servizio. Per loro è scattato il divieto a presentarsi al lavoro presso ospedali, studi medici convenzionati e la contestuale sospensione dallo stipendio.

