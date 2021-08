Gli acquisti online sono sempre più frequenti, i clienti li preferiscono perché più comodi e veloci e qualche volta si trova qualche offerta lampo.

Sempre più spesso, però, gli utenti che acquistano sul web si trovano di fronte a delle vere e proprie truffe architettate anche sui principali siti di vendita online.

In un solo giorno, in Sardegna si son verificati due casi di truffa a discapito degli acquirenti. Il primo si è verificato a Muravera, dove in mattinata i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per truffa aggravata alla Procura di Cagliari una 33enne residente a Castellanza in provincia di Varese.

La donna alcuni mesi fa si era fatta accreditare tramite una ricarica PostePay la somma di 187 euro per presunte spese fiscali internazionli da un 23enne di San Gavino Monreale, residente a Muravera, intento a vendere un monopattino elettrico. Ma dopo aver inviato la somma alla donna, si è reso conto di non aver ricevuto nessun bonifico da parte della stessa.

Ricostruendo il movimento del denaro, gli uomini dell’Arma sono riusciti a identificare la donna che sarà processata al Tribunale di Cagliari.

Stessa storia per un’insegnante 41enne di Dolianova che è stata truffata durante l’acquisto di un divano dell’importo di 365 euro. Anche in questo caso, il bonifico non sarebbe mai arrivato e in seguito alla denuncia della donna ai Carabinieri della Stazione locale è stato individuato il malfattore: un uomo sessantunenne redisente nella provincia di Varese, già noto alle forze dell’ordine del luogo di residenza.

Su di lui grava ora una denuncia in stato di libertà per truffa aggravata. Avrà un processo presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

