Al Teatro Lirico di Cagliari è in corso un duro scontro tra l’Amministrazione dello stesso e i lavoratori, ai quali dà voce il Sindacato Generale di Base con un comunicato stampa che non usa mezzi termini.

Gli operatori dello spettacolo si troverebbero in balìa di un accorpamento di alcuni comparti fondamentali per l’organizzazione scenografica e interna del Teatro. “Un grande caos – scrive il sindacalista Luca Locci – che riguarderà tutti o quasi tutti i settori, dai falegnami ai macchinisti ai fabbri, magazzinieri, trucco e parrucche…Insomma si rischia di perdere professionalità e di unire settori diversi tra di loro”.

Il sindacato suppone che tale accorpamento potrebbe essere solo uno step che aprirà la strada, in un futuro non troppo lontano, all’esternalizzazione di alcuni servizi, ad esempio quelli tecnici, che comporterebbero costi elevati e dispendio di risorse.

Ma non è tutto, il sindacalista Locci lamenta la poca trasparenza da parte dei vertici dirigenziali del Teatro riguardo i fondi pubblici spesi nell’assunzione di personale: “Nessuno – si legge nel comunicato – conosce o meglio pochi conoscono le modalità di assunzione al Teatro Lirico. Come vengono stilate la graduatorie degli aventi diritto? Come vengono selezionate le varie figure utilizzabili all’interno del Teatro? Quante liste di lavoratori che attendono l’assunzione ci sono al Teatro Lirico di Cagliari?”.

La Sovrintendenza del Teatro avrebbe risposto sostenendo di “aver sentito le organizzazioni sindacali interne” riguardo la questione. Ma non è bastato a calmare gli animi dei lavoratori, anzi. Il sindacato ha chiesto un nuovo incontro in cui venga mostrata copia di tutti i documenti riguardanti gli incontri delle delegazioni per la discussione sulla dotazione organica, oltre ad avere maggiori chiarimenti circa le modalità di assunzione del personale.

“L’Amministrazione del Teatro Lirico non ha fornito i documenti richiesti”, scrive il sindacalista Locci nel comunicato.

Nel frattempo, l’ala dei Progressisti ha già presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per fare chiarezza su quanto sta accadendo al Teatro Lirico di Cagliari.

