Torna a salire il numero dei contagi. In Sardegna si registrano oggi 487 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4189 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8421 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+ 2 rispetto a ieri). Quelli ricoverati in area medica sono 225 (+1 rispetto a ieri). 7683 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 140 rispetto a ieri).

Si registrano 3 decessi: 2 uomini di 55 e 58 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e 1 uomo di 92 anni, residente nella Provincia di Sassari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it