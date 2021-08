Nella giornata di mercoledì 25 agosto, presso l’aeroporto militare di Decimomannu, si è svolta l’esercitazione congiunta tra gli equipaggi dell’Aeronautica Militare e gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’attività ha lo scopo di allenare e perfezionare la cooperazione tra gli equipaggi di volo e le squadre di soccorso a terra, che potrebbero ritrovarsi a operare in volo in occasione di missioni quali ricerca dispersi in ambiente impervio, recupero di infortunati da pareti montuose, interventi a seguito di calamità naturali come alluvioni e terremoti.

L’esercitazione ha consentito ai nuovi membri delle squadre dell’Aeronautica di familiarizzare con l’elicottero, ed ai veterani di affinare le tecniche di operazione col verricello di soccorso, ausilio indispensabile laddove l’atterraggio dell’elicottero risulti impossibile, come spesso accade in zona montana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it