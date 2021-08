Cagliari diventa la capitale della vela giovanile. Dal 29 al 31 agosto, il Golfo degli Angeli ospiterà la 36a Coppa Primavela mentre, a seguire dal 2 al 5 settembre, sono previsti i Campionati italiani giovanili classi in singolo, una delle regate della Federazione Italiana Vela che ricorrono ogni anno, assegnate dal Consiglio Federale dopo un esame delle proposte di località, Circoli e consorzi di Club. Un doppio evento atteso da più di un anno nel capoluogo sardo che aveva già ottenuto l’assegnazione della scorsa edizione 2020 (spostata sul Lago di Garda per le difficoltà sorte in seguito alla pandemia di Covid).

L’appuntamento è stato possibile grazie agli sforzi dei circoli velici cittadini che – su incarico della Federvela – negli ultimi mesi hanno lavorato senza sosta per curare ogni dettaglio di quello che rappresenta il più importante evento nazionale della vela giovanile federale.

Per l’occasione, Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari, da sempre impegnati in prima linea nella promozione della vela tra i giovani, hanno unito le forze nel Consorzio Velico Cagliari 2020, macchina organizzativa del doppio evento che porterà nelle acque del Poetto circa 800 ragazzi.

La doppia kermesse si aprirà con la sfilata degli atleti e la cerimonia di apertura in programma sabato 28 agosto, organizzata nella più stretta osservanza delle norme in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid 19, emanate dalla Federazione Italiana Vela.

In concomitanza con gli eventi velici i parcheggi di Marina Piccola saranno chiusi ai cittadini che potranno parcheggiare solo nel grande sterrato di viale Poetto.

