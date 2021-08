Il critico d’arte più discusso d’Italia, Vittorio Sgarbi, torna in Sardegna per raccontare la bellezza, con due eventi patrocinati dalla Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con la Cooperativa Poggio dei Pini in cui illustrerà alcune delle più importanti opere dal Rinascimento ai giorni nostri.

Lunedì 30 agosto sarà a Poggio dei Pini, dove terrà la lectio magistralis “La Bellezza – Da Caravaggio al viadotto di rara bruttezza” nello scenario naturale del lago grande, e martedì a Cagliari nell’arena spettacoli di Piazza Nazzari.

In questo excursus, il professore presenterà alcune opere tra cui “La Città Ideale” e i dipinti di Caravaggio, Raffaello e altri esponenti del Rinascimento, percorrendo cinque secoli per giungere ai nostri giorni con il capolavoro architettonico dell’ingegner Pierluigi Nervi, l’ambasciata italiana a Brasilia, fino alla statua del Cristo Redentore di Rio de Janerio, inserita nel 2007 tra le sette meraviglie del mondo moderno.

Nella tappa di Poggio dei Pini, Sgarbi si soffermerà in particolare sul “viadotto di rara bruttezza”, il mega ponte di cemento armato che nelle intenzioni dei progettisti avrebbe dovuto sovrastare il lago della frazione di Capoterra in un’area sottoposta a un duplice vincolo paesaggistico, e che nel 2017 fu aspramente osteggiato non solo dai residenti ma anche dal critico d’arte.

“Confidiamo sia il primo di una serie di eventi culturali sulla bellezza, intesa come il meglio della produzione artistica e spirituale”, sostiene il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Franco Magi, promotore dell’iniziativa.

