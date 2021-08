Notte di terrore per i familiari di una donna di Quartu Sant’Elena che, sotto l’effetto dell’alcol, li ha terrorizzati, minacciando di dar fuoco all’appartamento armata con un fucile da sub e dei coltelli legati alle caviglie.

Dopo la segnalazione di una violenta lite gli agenti della Squadra Volante di Quartu Sant’Elena, con l’ausilio degli Agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti presso una famiglia residente nella cittadina quartese.

Quando sono arrivati i primi poliziotti si sono trovati davanti una scena da film horror. La donna, 40 anni di nazionalità straniera, aveva cosparso di benzina la stanza e minacciava il marito e la figlia maggiorenne di appiccare le fiamme. Per essere sicura di portare a termine il suo insano gesto, la donna ha accolto gli agenti armata con fucile da sub caricato con una fiocina a 5 punte e due grossi coltelli legati alle caviglie.

Con l’arrivo di altri poliziotti i due familiari sono stati messi in sicurezza e dopo una lunga ed estenuante opera di persuasione gli stessi Agenti sono riusciti e mettere la donna in sicurezza per poi consegnarla ai paramedici del 118 per le cure del caso. La donna che, come detto, soffre di dipendenza dall’alcol, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

