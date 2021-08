Quella che appena pochi anni fa era una delle professioni più ambite dai laureati in legge conosce una diminuzione senza precedenti dei praticanti. Anche in Sardegna il numero dei praticanti è sceso drasticamente e la situazione non è diversa nelle altre regioni d’Italia.

Le statistiche, che individuano nella professione notarile una delle più remunerate, non prendono in considerazione i recenti cambiamenti dello scenario macro economico: oggi le cifre sono drammaticamente cambiate con la crisi del mercato immobiliare e in seguito ad alcune norme come quella che ha tolto ai notai l’esclusiva sui passaggi di proprietà delle auto.

Sta cambiando pure l’organizzazione degli studi: prima si aspirava ad andare “a bottega” dai colleghi più prestigiosi, oggi si sta affermando la formula della condivisioni e va per la maggiore la formula dell’associazionismo orizzontale.

Quanto guadagna oggi un notaio, dunque? Le statistiche dicono circa 70mila euro all’anno lordi, contro i 200mila di pochi anni fa. Un calo drastico, senza dubbio. Sicuramente ancora un compenso superiore alla media sarda: nel 2019 il reddito pro capite nell’Isola è stato di 21.343,77 euro

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it