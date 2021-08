Se la Sardegna per ora resta bianca, Villasimius è da ieri ormai precauzionalmente zona gialla. Per limitare il numero dei contagi, saliti da sette a venti in una settimana, il sindaco Gianluca Dessì ha imposto fino al 15 settembre compreso l’obbligo di mascherina anche all’aperto. L’obbligo si riferisce non solo al centro della cittadina turistica, in agosto superaffollato di turisti (in piena estate i residenti salgono a 50mila), ma anche alle spiagge nel caso si dovessero creare assembramenti: “soprattutto nelle file per pagare i parcheggi o nei chioschi”, ha spiegato all’agenzia Ansa il sindaco Dessì.

Nell’ordinanza si raccomanda il “rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto di uscire di casa alle persone nelle seguenti condizioni: sottoposti a regime di quarantena; in presenza di sintomi di infezione respiratoria; in presenza di febbre superiore ai 37,5°. Si rammenta altresì agli esercenti di attività commerciali con apertura al pubblico di provvedere costantemente alle regolari attività di sanificazione dei locali e delle attrezzature di propria pertinenza”.

