Nel giorno dell’open night alla Fiera, con attesa contromanifestazione novax, prosegue la polemica sui manifesti anti vaccino comparsi nei giorni scorsi a Cagliari. “A proposito di asinate, ad Ancona, dove governa il centrosinistra, si sono comportati esattamente come a Cagliari”, scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che difende il suo proposito di non rimuovere i manifesti comparsi a Cagliari, per rispetto alla libertà di opinione.

Il riferimento all’asino è ovviamente in replica al post della consigliera Francesca Ghirra, capo dell’opposizione in Consiglio comunale, che ha postato una sua foto insieme ad un asino attribuendo all’animale le parole di Truzzu.

“Il mio nuovo amico sostiene che negli spazi pubblicitari privati ognuno possa divulgare i messaggi che gli pare e piace e che le istituzioni non debbano intervenire perché la nostra è una democrazia matura in cui abbiamo tutti gli elementi per formarci una solida opinione – aveva scritto la Ghirra, attribuendo la frase a Truzzu. Che corbellerie!

“Ho le mie idee e le difendo – è la replica del sindaco -. Accetto che altri abbiano le loro, differenti, in contrasto, che anche se non condivido rispetto. Ma non ho alcun interesse a cancellarle. Oggi sono amareggiato. Perché c’è un consigliere della minoranza, che nel tentativo di fare la simpatica, mi offende personalmente. Quando ho iniziato l’attività politica ho promesso a me stesso che mai sarei sceso a un livello così basso, e mai riusciranno a portarmici. Perché ho la convinzione che la politica sia ben altro. Sia prima di tutto rispetto e serietà. A proposito di asinate, ad Ancona, dove governa il centrosinistra, si sono comportati esattamente come a Cagliari”.

In difesa del sindaco scende anche il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda.

“La campagna che l’opposizione sta conducendo contro il sindaco di Cagliari? È veramente indecente. Stupisce l’atteggiamento dei miei colleghi Mura e Frailis del Pd – afferma Deidda -. Mi chiedo se l’esposto lo presenteranno anche per i manifesti sullo stesso tema comparsi ad Ancona e in altre città dove gli amministratori sono del PD. I manifesti non sono stati rimossi per le stesse motivazioni del sindaco Truzzu. Riusciranno almeno a mettersi d’accordo nello stesso partito?”.

Deidda ne ha anche per la Ghirra: “Provoca imbarazzo colei che dovrebbe essere il capo dell’opposizione che utilizza una sua foto con un asino citando e attribuendogli le parole del Sindaco di Cagliari. Utilizza luoghi comuni fuorvianti sugli animali visto che l’asino è un animale laborioso e utile ma il suo intento non ha niente di politico ma è l’ennesimo tentativo di denigrare la persona del sindaco. Non fa un servizio utile alla città e all’Istituzione che comunque rappresenta come opposizione. Stupisce che il suo post abbia trovato il consenso del Presidente dell’ordine dei Giornalisti sardo che ancora una volta dimostra la sua parzialità. Siamo veramente amareggiati”.

